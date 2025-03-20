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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بنها تحصد المركز الأول والميدالية الذهبية لخماسي كرة القدم بدوري الجامعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى دورى الجامعات دورة الشهيد الرفاعي والمقامة بالمدينة الشبابيه بأبو قير بالإسكندرية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول، مشيدا بالجهود التي يبذلها طلاب الجامعة لرفع اسم جامعتهم في هذا المحفل الرياضي المميز.

وأكد الجيزاوي حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، ودعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

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