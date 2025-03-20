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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الفلبيني يعتقل 17 مسلحًا ويصادر أسلحة وعبوات ناسفة في ماغوينداناو

الفلبين
الفلبين
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تمكنت القوات المسلحة الفلبينية، بالتعاون مع الشرطة المحلية في عملية أمنية نوعية لمكافحة الإرهاب، من اعتقال 17 مسلحًا في بلدة أمباتوان بإقليم ماغوينداناو ديل سور، إضافةً إلى ضبط عبوات ناسفة قوية وست بنادق هجومية، وفق ما أفاد به قائد فرقة المشاة السادسة، الميجور جنرال دونالد جوميران، للصحفيين يوم الأربعاء.

وأشار جوميران إلى أن العملية، التي نفذتها الكتيبة 90 للمشاة بالتنسيق مع وحدات الشرطة الإقليمية، أسفرت عن اكتشاف مخبأ المسلحين حيث تم العثور على أسلحة نارية وعبوات ناسفة بدائية الصنع، ما يعكس استمرار التهديد الأمني الذي تشكله الجماعات المسلحة في المنطقة.
 وأفادت مصادر محلية في أمباتوان بأن المسلحين استسلموا دون مقاومة، بعدما أدركوا أنهم محاصرون بالكامل من قبل قوات الجيش والشرطة، ما ساهم في تنفيذ العملية بسلاسة دون وقوع اشتباكات أو ضحايا.
 تأتي هذه الحملة ضمن جهود أوسع تبذلها الحكومة الفلبينية لتعزيز الأمن ومكافحة التنظيمات المسلحة التي تنشط في مينداناو، والتي غالبًا ما ترتبط بجماعات متشددة تهدد الاستقرار الإقليمي.

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