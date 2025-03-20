آداب كفر الشيخ تنظم ورشة عمل حول ريادة الأعمال والابتكار المستدام

عقدت كلية الآداب ورشة عمل جديدة تناولت ريادة الأعمال والابتكار المستدام، تحت عنوان "Self-Introduction Skills"، وهي الورشة الرابعة ضمن سلسلة ورش العمل التي نظمتها الكلية وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الأسبوع البيئي والابتكار المستدام خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس 2025.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وافتتح الورشة الدكتور وليد البحيري عميد الكلية، والدكتور حسام المسيري وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور مريم جمال الدين فوزي منسق الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام بالكلية، وحاضر في الورشة الدكتور أيمن إبراهيم الحلفاوي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذه الورشة ساهمت في تعزيز مهارات الطلاب، مما يعكس التزام كلية الآداب بتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن محاور الندوة تضمنت استعراض مجموعة من المهارات الأساسية، وهي: تقديم الذات باللغة الإنجليزية، كيفية كتابة السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، كيفية كتابة طلب التقدم لوظيفة، مهارات المقابلة الشخصية.

كما عقدت كلية الآداب ورشة عمل (أونلاين) بعنوان "أدب ذوي الهمم"، وهي الخامسة والأخيرة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام، وأقيمت الورشة عبر برنامج Zoom، وقدم الورشة الدكتور أيمن إبراهيم الحلفاوي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، إلى جانب الباحثة غيداء محي خضير، باحثة دكتوراه بقسم اللغة الإنجليزية.

وتضمنت محاور الورشة: تعريف مصطلح أدب ذوي الهمم، خصائص أدب ذوي الهمم واهتماماته، عرض نماذج أدبية مثل رواية "الأيام" لطه حسين، و"الطائر البريء" لكاثرين أرسكين، و"أنا قبلك" لجوجو مويس، وسعت هذه الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية أدب ذوي الهمم وإثراء المعرفة حوله في الأوساط الأكاديمية والثقافية.