جامعة أسيوط تشهد انعقاد اجتماع مجلس وحدة مكافحة الآفات بعد التشكيل الجديد

عقدت وحدة مكافحة الآفات المنزلية بجامعة أسيوط اجتماعها بعد التشكيل الجديد لمتابعة خطة عملها تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أحمد إبراهيم أستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة ورئيس الوحدة، وأعضاء الوحدة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن وحدة مكافحة الآفات المنزلية هي وحدة ذات طابع خاص والكيان الوحيد داخل الجامعة المنوط بإجراء المكافحة على أسس علمية وأساليب حديثة؛ مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على حماية المنشآت الجامعية وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار الآفات، وضرورة التوعية المستمرة بطرق الوقاية والمكافحة السليمة.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم أن الوحدة تهدف إلى مكافحة جميع أنواع الآفات، مع التركيز على استخدام أساليب حديثة صديقة للبيئة، بما يضمن السلامة العامة لتعزيز فعالية الإجراءات الوقائية؛ فضلاً عن دورها في خدمة المجتمع والتوعية البيئية، من خلال الندوات التوعوية والدورات التدريبية وورش العمل، وزيارات ميدانية، ومعارض لأدوات الرش الحديثة والمبيدات الآمنة وبدائلها والاتجاهات الحديثة في أساليب المكافحة، لتعزيز البيئة الصحية داخل الحرم الجامعي، وتقديم نموذج يحتذى به في تطبيق المعايير البيئية الحديثة.

وصرح الدكتور محمد أحمد إبراهيم بأن الاجتماع أسفر عنه مناقشة خطة العمل داخل الحرم الجامعي والوحدات المستهدفة، ومناقشة خطة التطوير والعمل على خدمة المجتمع الخارجي، ومناقشة أسلوب العمل الحالي وإمكانية التطوير المستهدفة، ومناقشة الأدوات ومستلزمات التشغيل المطلوبة للوحدة.

شهد حضور الاجتماع، الدكتور سيد شحاتة أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عامر فايز أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد محمود أستاذ مساعد بكلية الزراعة، والأستاذ محمود فوزي مدير عام المشروعات البيئية، والأستاذة أنديرا غاندي مدير عام الصناديق الخاصة، والأستاذ مصطفى جابر مدير عام الاستراحات.

جدير بالذكر أنه تم الموافقة على إنشاء وحدة مكافحة الآفات المنزلية (وحدة ذات طابع خاص) بالجامعة، التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقرار مجلس جامعة أسيوط في جلسته رقم (٧٠٠) المنعقدة في ٢٨ يوليو ٢٠١٩م والممتدة إلى ٢٠١٩/٨/٨م.