جامعة قناة السويس تناقش مخاطر الإدمان والتدخين وتأثيرهما النفسي على الطلاب

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن توعية الطلاب بمخاطر الإدمان والتدخين تأتي ضمن أولويات الجامعة، إيمانًا بدورها المجتمعي في بناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات الصحية والنفسية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الندوات تسهم في تعزيز الوعي لدى الطلاب بمخاطر هذه الظواهر السلبية، مشددًا على أهمية تكاتف الأسرة والمدرسة والمجتمع لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تعمل على نشر التوعية الصحية والنفسية بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدة أن التدخين والإدمان يشكلان تهديدًا حقيقيًا لصحة الأفراد واستقرار المجتمع. وشددت على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لمكافحة هذه الظواهر من خلال الندوات والبرامج التثقيفية.

وفي هذا السياق، نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس ندوة توعوية حول الإدمان والتدخين وتأثيرهما النفسي على صحة الطلاب، بمدرسة الرائد محمد عمر الجنايني بنين بالتل الكبير، تحت إشراف الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي من الدكتور منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقدمت الندوة الدكتورة صفاء جمعة، الأستاذ المساعد بكلية التمريض، حيث تناولت خلالها الإحصائيات المتعلقة بانتشار التدخين والإدمان، مع شرح مكونات السيجارة وأضرار التدخين الصحية والنفسية، وتأثير الإدمان على الجهاز العصبي والجسم بشكل عام، كما أوضحت أسباب تعاطي المخدرات والمراحل التي يمر بها المدمن، والعلامات التي تكشف عن وقوع الشخص في دائرة الإدمان، إلى جانب استعراض الآثار السلبية التي تترتب عليه.

وتطرقت الندوة إلى كيفية اكتشاف الأسرة لوجود مدمن أو مدخن بين أفرادها، وسبل الوقاية من الإدمان، مع التأكيد على دور المدرسة في توعية الطلاب وتعزيز القيم الإيجابية، بالإضافة إلى أهمية دور الأسرة والأصدقاء في خلق بيئة داعمة تشجع على تبني نمط حياة صحي بعيد عن المخاطر.

تم تنظيم الندوة تحت إشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، وبالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي الصحي والنفسي بين طلاب المدارس، وتعزيز مفهوم الوقاية من المخاطر السلوكية والصحية.