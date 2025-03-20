رئيس "العربية للتصنيع" يكرم الأمهات المثاليات بالهيئة لعام 2025

صرح اللوء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بأن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة بالهيئة اللاتي أثبتن قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده وقادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والارتقاء به.

وأوضحت العربية للتصنيع، في بيان لها صباح اليوم، أنه قد جاءت هذه الفاعلية في إطار الاحتفال السنوي بتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع للعام الحالي 2025.

وفي هذا الصدد، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل المبارك الذي صار تقليدا سنويا للاحتفاء بالأم المثالية، تقديرًا وامتنانًا داخل الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في كافة مجالات الحياة، موضحا أن المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة تحمل طباعا خاصة، فهي رمز العطاء والتفاني والتضحية.

وأوضح أن الأمهات المكرمات مثالا يحتذى به في البذل والعطاء، مضيفاً أن هناك لجنة يتم عقدها سنويا لاختيار الأمهات المثاليات بالهيئة العربية للتصنيع بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير واضحة، وذلك لضمان اختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة .

خلال فعاليات الحفل، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات على مستوى مصانع وشركات الهيئة، حيث فازت السيدة "سالي محمد عبد المنعم" من مصنع الطائرات التابع للهيئة بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2025، كما حرص رئيس الهيئة علي التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والاستماع لهن في حوار أخوي وأبوي ودي، موجها الشكر لهن على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء مهام وظيفتهن.

من جانبهن، أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع تقديرا بدورهن في رحلة الحياة متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين.

inbound2003916419238925767

inbound504063035521918146