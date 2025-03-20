ads
الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور..إزالة وهدم 10 حالات تعدٍ على أراضي الدولة وأخرى زراعية في بورسعيد

إزالة وهدم 10 حالات
إزالة وهدم 10 حالات تعدي على أراضي الدولة في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مديرية الأمن، وحي الجنوب، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 مزارع سمكية بالمخالفة لحرم الطريق بمساحة 25 فدانا بجمعية "تنيس" بقرية الفتح جنوب بورسعيد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين وإلزامهم بإعادة الشيئ إلى أصله على نفقتهم الخاصة والعمل على عدم تكرار تلك المخالفات، ومحاسبة المخالفين.

كما جرى هدم 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 4350 مترا مربعا بقرية "العبابدة" التابعة للمراقبة العامة بقطاع الاستصلاح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.

FB_IMG_1742461785316
FB_IMG_1742461785316
FB_IMG_1742461769813
FB_IMG_1742461769813
FB_IMG_1742461766915
FB_IMG_1742461766915
FB_IMG_1742461735221
FB_IMG_1742461735221
FB_IMG_1742461733030
FB_IMG_1742461733030
اراضي الدولة أراضى زراعية بورسعيد محافظة بورسعيد الزراعة