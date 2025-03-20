بالصور..إزالة وهدم 10 حالات تعدٍ على أراضي الدولة وأخرى زراعية في بورسعيد

شنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة مديرية الأمن، وحي الجنوب، حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 مزارع سمكية بالمخالفة لحرم الطريق بمساحة 25 فدانا بجمعية "تنيس" بقرية الفتح جنوب بورسعيد، وتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المتعدين وإلزامهم بإعادة الشيئ إلى أصله على نفقتهم الخاصة والعمل على عدم تكرار تلك المخالفات، ومحاسبة المخالفين.

كما جرى هدم 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 4350 مترا مربعا بقرية "العبابدة" التابعة للمراقبة العامة بقطاع الاستصلاح، وتم إتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين.

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