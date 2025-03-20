جيش الاحتلال: التحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مسموح به فقط عبر طريق الرشيد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال أعلن التحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه مسموح به فقط عبر طريق الرشيد.

وفي سياق متصل، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم، تحذيرا عاجلا إلى سكان قطاع غزة، معلنا حظر التنقل عبر محور صلاح الدين، وحصره بطريق الرشيد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان تحذيري لسكان قطاع غزة، إنه "في الساعات الأخيرة، بدأت قوات جيش الدفاع عملية برية محدودة في منطقة وسط وجنوب القطاع بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه. وقد انتشرت القوات في محور نتساريم".

وأضاف أدرعي، أنه "لحماية سلامة المواطنين، يمنع التنقل عبر محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه، ويُسمح بالتحرك فقط عبر طريق الرشيد (البحر)".

وأكد المتحدث أن "الجيش الإسرائيلي لا يهدف إلى المساس بالمدنيين، لذا يجب عدم الاقتراب من قوات جيش الدفاع في المنطقة الدفاعية أو في أي مكان تتمركز فيه".

وكانت إسرائيل قد استأنفت في فجر يوم الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لمدة شهرين منذ يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية. وقامت بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية المكثفة على عدة مناطق في القطاع، مما أسفر وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل وإصابة أكثر من ألف شخص، وسط إدانات واسعة من الدول العربية والدولية لهذه الهجمات التي انتهكت وقف إطلاق النار في المنطقة.

والأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية برية محددة ودقيقة في وسط وجنوب القطاع، مشيرًا إلى أنه خلال هذه العملية، تمكنت قواته من السيطرة على وتوسيع سيطرتها على محور نتساريم.