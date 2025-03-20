أفضل ليالي في شهر رمضان.. موعد ليلة القدر وفضلها

ليله القدر خير من ألف شهر ، وتأتي هذه الليلة المباركة في شهو رمضان من كل عام، ويبحث الكثيرون عن موعدها واليوم الذي تأتي فيه وفضلها، ولماذا سميت بليلة الفجر.

مكانتها

تعد ليلة القدر من أعظم ليالي شهر رمضان المبارك، ويعود سبب تميزها أنها ليلة أنزل فيها الله القرآن علي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها بها فضل عظيم وأجر كبير لمن يجتهد فيها بالعبادة وطاعة الله عز وجل.

كما أنها الليلة التي فيها اصطفى فيها الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون خاتم الرسل والأنبياء كما اصطفت بأن تكون في شهر رمضان أفضل الأشهر كما وصفت بأنها ذات قدر ومباركة لقوله تعالي “إنا إنزلناه في ليلة مباركة ”كما أنزل الله فيها سورة القدر.

سبب التسمية

تعود تسميتها إلي عدة أسباب أهها:

يقدر الله فيها ما يشاء من مقادير السنة إلي لية القدر التالية طبقا لقوله تعالي “فيها يفرق كل أمر حكيم ".

يتجلي شرفها في نزول القرآن علي رسول ذي قدر بكونه صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين في يوم ذي قدر في شهر ذي قدر يوصف بكونه أفضل الشهور.

تضاعف فيها الأعمال الطيبة وتكثر فيه الطاعات التي عنها يضاعف أجر المؤمن فيعظم قدره عند الله ويقال عظيم الأجر في الدنيا والآخرة.

فضائلها

تنوعت ما بين ما جاء في السنة، وما جاء في القرآ، وعلي ذلك تنوعت أسماؤها كما يلي :

ليلة التنزيل

نزل فيها القرآن طبقا لقوله تعالي "إنا إنزلناه في ليله القدر".

ليلة مباركة ، تخص بركتها من يقوم فيها ويعمل فيها الخير قاصدًا وجه الله طبقا لقوله تعالي “إنا انزلناه في ليلة مباركة ”

ليلة الفصل والتقدير، تفصل فيها الأقدار إذ تنزل من اللوح المحفوظ إلي صحف تأخذها الملائكة لتكتب فيها الأقدار من أمور الدنيا كالرزق والأجل والحوادث ونحوها طبقا لقوله تعالي ”فيها يفرق كل أمر حكيم".

ليلة الخير

ذكر الله تعالي منزلتها في عظيم الاجر والثواب الذي يحظي به العبد فيضاعف فيه أجره اذ يصبح خير من أجر ألف شهر طبقا لقوله تعالي “ليله القدر خير من ألف شهر ”

خامسا :ليله السلام

ينعم فيها العباد بالشعور بالسلام والخير والرحمة ذلك لأن الله يباركها بنزول الملائكه الارض مما يجعل الارض أكثر سلام وأمان ورحمة وذلك طبقا لقوله تعالي “سلام حتي مطلع الفجر "كما وصفت بالسلام لسلامة العباد من العذاب بطاعتهم لله عز وجل

سادسا :الغفران

يغفر فيها ذنب من قامهابإخلاص لله تعالي طبقا لقول رسول الله -صلي-"من قام ليله القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "

الاستعداد لاحياءها

يحرص كل مسلم علي الاستعداد لها وأحياءها منذ الفجر بالصدقة فيها وبتفكير الصائم في يومها وبالاكثار من الدعاء واتباع السنن "كترديد الاذان وراء المؤذن والدعاء بعد الأذان، الإكثار من ذكر الله تعالي والتعجيل في الإفطار والتأخير في السحور والبر بالوالدين

القيام

بشر الرسول -صلي الله عليه -وسلم من قامها إيمانا واحتسابا بالله بمضاعفة أجره وثواب وذلك باتباع سنه الرسول صلي عليه وسلم في قيامه في تلك الليله من القيام بأحد عشر ركعة يصلها ركعتين ركعتين ولا حرج في الزيادة ذلك لفعل الصحابة

الدعاء

علم النبي - صلي الله عليه وسلم -عائشه -رضي الله عنها -دعاء دعوة ليله القدر اذ دعت به قائله “اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني ”

قراءة القرأن

يستحب في تلك الليله الإكثار من قراءة القرأن فضلا عن ختمه .لمن يقدر علي قراءاته كاملا ويقدر علي ختمه في تلك الليله

اسمأؤها

القدر ،الفرقان ،السلام ، التنزيل ،الفصل والتقدير والخير

موعدها

:اختلفت فيها الروايات وبرغم الاختلاف الا أن العلماء اتفقوا علي أنها في العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك اذ ذهب الصحابة والتابعين بأنها في ليله الثلاث والعشرون وذهبت الشافعيه بأنها في الاحدي والعشرون وغيرهم الا ان الجميع اتفق في القول بأنها في العشر الاواخر من الشهر الكريم اذ اتفقوا علي أنها تشمل ليالي العشر كلها بالعبادة لمن يصبيها يقينا

،وهناك الشيخ ابن تيميه اذ ذهب بأن موعدها في العشر الاواخر من شهر رمضان اذ صح عن النبي “صلي” انها بتكون في الوتر منها

كما يروي بأن طبقا لما ذكر الحافظ ابن الحجر بأن أرجح الاقوال أنها في الوتر من العشر الاخير ذلك لاختلاف موعدها ما بين البلدان

علاماتها

ذكر الشيخ" ابن عثيمين" أن ليله القدر لها علامات تجمع ما بين كونها مقارنة ولاحقة

اولا :علامات مقارنة

ويقصد بها علامات يطلعها الله علي من يشاء من عباده في شهر رمضان مثل الصالحين والأتقياء ومنها

إن يكون الجو معتدلا والرياح ساكنة فعن ابن عباس رضي الله عنها قال “قال رسول الله صلي ”ليله القدر ليله سمحة طلقه لا حارة ولا باردة ،تصبح الشمس صبيحتها ضعفية حمرا

الطمأنينه والسكينه التي يشعر بها المؤمن لمن قدر له أن يشعر بها بسبب نزول الملائكة اذ يشعر بطمأنينه القلب وانشراح الصدر وأيضا يذكر من العلامات رؤيه العبد المؤمن لها في المنام اذ رأها بعض الصحابه

ثانيا :العلامات اللاحقة

تطلع الشمس في صبيحتها صافيه لا شعاع لها فعن أبي كعب أن رسول الله قال “صبيحة ليله القدر تطلع الشمس لا شعاع له كأنها طست حتي ترتفع ”

ما ورد من قول ابن مسعود عن الرسول -صلي-"أن الشمس تطلع كل يوم بين قرني الشيطان الاصبيحة ليله القدر "مأخوذ من الموسوعة الفقهية الكويتيه

عن تسميتها

سميت بالقدر نسبة الي التعظيم لما لها من خصائص اختصت بها عن غيرها من ليالي الشهر المبارك كما ذهب الخليل بن أحمد بأن اسمها يرجع الي قدر ويعني التضيق في اللغة اي اخفاؤها عن العلم بتغيب موعدها كما يذهب بأن اسمها يعود إلي القدر ويعني التضيق اذ يذهب بأن الارض قد ضيقت بمزاحمه الملائكه فيها كما قيل انها سميت بالقدر بفتح الدال نسبه لفعل “يقدر ” اي تقدر فيها أحكام السنه طبقا لقوله تعالي “فيها يفرق كل أمر حكيم ” اي تقدر فيه مقادير العباد ويفصل في أمورهم

كما سميت بالقدر نسبة للقدر وهو علو المكانه والشرف كما يقول فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف وعلي ذلك عرفت بليله القدر لانها وقعت في شهر ذي قدر يتميز بتفرده علي الشهور في العبادة والتقرب ذلفي من الله لأنه نزل فيه كلام الله علي رسول ذي قدر ليكون فيه الفصل والنظر في أمور العباد في أمور اخراتهم وودينايهم فللهم بارك لنا فيما ما تبقي من رمضان وبلغنا جميعا ليله القدر .