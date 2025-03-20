محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية للطوارئ

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ومركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك للاطمئنان على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إيهاب منصور معاون محافظ الدقهلية ومديري المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية والإدارات المشار إليها.

وخلال زيارته للمركز التكنولوجي، شدد المحافظ على ضرورة تسريع إجراءات الرد على الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين عبر نظام الشباك الواحد، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تقصير في تقديم الخدمات.

والتقى ببعض المواطنين واستمع اليهم للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة من المركز للمترددين عليه، كما تفقد المحافظ مكتب لجنة فض المنازعات والمكتب الفني داخل مبنى الديوان العام، مؤكدا على ضرورة دفع العمل بملف التصالح، وذلك تيسيرا على المواطنين.

كما تفقد المحافظ مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث تابع منظومة العمل الخاصة برصد المخالفات والتعامل مع الشكاوى عبر الكاميرات، ووجه العاملين بضرورة سرعة التجاوب مع الشكاوى، خاصة تلك المتعلقة باحتياجات المواطنين اليومية.

وأكد على أهمية المتابعة الجادة لحالة النظافة العامة في الشوارع والميادين، مع اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة أي مستجدات، خاصة ما يتعلق بظاهرة النباشين او تراكمات للقمامة خاصه بنطاق احياء شرق وغرب مدينة المنصورة، باعتبارها عاصمة المحافظة، حيث استدعي المحافظ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة التعامل مع بعض تراكمات القمامة ببعض المناطق بنطاق الحي، مشيرا لأهمية المتابعة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء لسير العمل بمنظومة النظافة بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتعامل الجاد بملف النظافة باعتبارها أولوية أولى.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات لخدمة المواطنين، مشددًا على أن تحسين الخدمات والاستجابة السريعة للشكاوى يمثلان أولوية قصوى في العمل الحكومي بالمحافظة.



