الجيش السوداني يقترب من استعادة القصر الرئاسي بالخرطوم

تصاعدت حدة المواجهات في العاصمة السودانية، حيث أفادت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، بأن الجيش السوداني بات على مشارف اقتحام القصر الرئاسي وسط الخرطوم، وذلك في إطار عملياته المستمرة لاستعادة السيطرة على المؤسسات الحكومية.

بالتزامن مع هذا التقدم، كثّف الجيش قصفه المدفعي من أم درمان، مستهدفًا مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم. ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الناطق باسم الجيش، نبيل عبد الله، قبل أيام، أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مواقع استراتيجية داخل العاصمة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش في بيان رسمي أن قواته تحاصر مليشيا الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية بوسط الخرطوم، بينما حققت وحدات المدرعات تقدمًا ميدانيًا في مناطق استراتيجية مثل نادي الأسرة، وأبراج النيلين، وجسر المسلمية، وموقف شروني، مؤكدًا أن العمليات العسكرية تسير بثبات بدعم شعبي واسع.

كان الجيش قد أعلن في وقت سابق عزمه على استعادة السيطرة الكاملة على الخرطوم قبل انتهاء شهر رمضان، ما يشير إلى احتمالية حسم المعركة قريبًا في ظل التقدم العسكري الملحوظ.