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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تنظيم حفل إفطار لأطفال مركز رعاية الأطفال المعرضين للخطر بكاريتاس مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 نظم فريق اليوجا بنادي هليوبوليس، بقيادة الدكتور إبراهيم أحمد، إفطارًا جماعيًا لأطفال مركز رعاية الأطفال المعرضين للخطر، التابع لجمعية كاريتاس مصر التابعة للكنيسة الكاثوليكية .

وشهدت الفعالية أجواءً رمضانية، حيث شارك الأطفال لحظات مميزة من البهجة والمرح، من خلال الإفطار الجماعي، والأنشطة الترفيهية التي أضفت السعادة على قلوبهم.

وتتقدم جمعية كاريتاس مصر بخالص الشكر لإدارة نادي هليوبوليس، لدعمهم المستمر، واستضافتهم السنوية لأطفالنا، كما تعرب عن امتنانها العميق لفريق اليوجا، بنادي هليوبوليس، لحرصهم الدائم على إسعاد الأطفال، ومشاركتهم لهم في هذا الإفطار الجماعي، مما يعكس روح العطاء، والتكافل المجتمعي.

أجواء رمضانية الإفطار الجماعي الانشطة الترفيهية التكافل المجتمعي جمعية كاريتاس مصر مركز رعاية الأطفال المعرضين للخطر