"فايننشال تايمز": حرب غزة تستنزف قدرات جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الحرب المستمرة في غزة تستنزف جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى حد، وسط تحذيرات من جنود الاحتياط بشأن الإرهاق المتزايد الذي يعانيه الجيش، مع اقتراب إسرائيل من صراع طويل الأمد.

ووفقًا لما كشفه منتدى عائلات جنود الاحتياط، فقد أُبلغ الجنود بأن عليهم الاستعداد لخمس سنوات من القتال العنيف، وهو ما يتجاوز بكثير الاتفاقات السابقة التي تنص على خدمة سنوية لمدة 30 يومًا فقط. هذا التمديد غير المسبوق يزيد من الضغوط النفسية والجسدية على القوات، في ظل غياب أي رؤية واضحة لإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن محللي الدفاع وجنود الاحتياط تأكيدهم أن الجيش يواجه أزمة استنزاف خطيرة، حيث يضطر الجنود إلى ترك وظائفهم المدنية لفترات طويلة، مما يؤثر على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي.

كما أبدى العديد منهم خيبة أمل متزايدة تجاه سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواصل رفض أي مسار لإنهاء القتال، ما يزيد من شعور الجنود بأنهم يُستخدمون لتحقيق أجندة سياسية بدلاً من تحقيق أهداف أمنية واضحة.

وفي ظل هذا الوضع، ولأول مرة منذ بداية الحرب، بدأ بعض جنود الاحتياط في التفكير بعدم العودة للخدمة، في خطوة قد تشكّل ضربة كبيرة لجيش الاحتلال، خاصة إذا تصاعدت حالات الرفض للخدمة العسكرية.

وبحسب المصادر، فإن عدداً متزايداً من الجنود قد يعلّقون مشاركتهم في الحرب إذا شعروا بأنهم يضحون بحياتهم لصالح أهداف اليمين المتطرف، مما ينذر بأزمة داخلية خطيرة قد تؤثر على قدرة الجيش الإسرائيلي على الاستمرار في القتال بنفس الوتيرة.