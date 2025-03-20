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الخميس 20 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الأهلي يواجه إنبي في كأس عاصمة مصر ودوري الأمم الأوروبية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الخميس الموافق ٢٠ مارس  2025، في جميع البطولات من مختلف القارات .

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أرمينيا X جورجيا – 7 مساء - beIN Sports HD 8

تركيا X المجر – 7 مساء - beIN Sports HD 2

هولندا X إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

كرواتيا X فرنسا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

الدانمارك X البرتغال – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

إيطاليا X ألمانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 8

اليونان X أسكتلندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 3

أوكرانيا X بلجيكا – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

النمسا X صربيا – 9.45 مساء

كوسوفو X أيسلندا – 9.45 مساء

بلغاريا X إيرلندا – 9.45 مساء

سلوفاكيا X سلوفينيا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

باراجواي X تشيلي – 1 فجر الجمعة - SSC1 HD

البرازيل X كولومبيا -  2.45 فجر الجمعة - SSC1 HD

مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أستراليا X إندونيسيا – 11.10 صباحًا - beIN Sports HD 3

اليابان X البحرين – 12.35 ظهرًا - beIN Sports HD 2

كوريا الجنوبية X عمان – 1 ظهرًا - beIN Sports HD 1

أوزبكستان X قيرغيزستان – 6 مساء - beIN Sports HD 6

إيران X الإمارات – 6 مساء - beIN Sports HD 3

السعودية X الصين – 8.15 مساء - beIN Sports HD 3

الأردن X فلسطين – 8.15 مساء - beIN Sports HD 5

العراق X الكويت – 8.15 مساء - beIN Sports HD 4

قطر X كوريا الشمالية – 20.15 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

موزمبيق X أوغندا – 3 مساء

سيراليون X غينيا بيساو – 6 مساء

زيمبابوي X بنين – 6 مساء

الرأس الأخضر X موريشيس – 6 مساء

ماولاي X ناميبيا – 6 مساء

ليبيا X أنجولا – 9 مساء

جامبيا X كينيا – 9 مساء

الجابون X السيشيل – 9 مساء

جزر القمر X مالي – 11 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

الأهلي X إنبي – 9.30 مساء

تشاهدون اليوم البوابة نيوز مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم