أستاذ علوم سياسية: نتنياهو لم يكن جادًا باتفاق غزة وعودة الحرب متوقعة

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكن جادًا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن عودة الحرب كانت متوقعة منذ البداية.

وأوضح الخطيب، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى وجود إمكانية لتمديد وقف إطلاق النار رغم التطورات الجارية، لكنه أكد أن هذا الأمر غير قابل للتحقيق عمليًا، حيث انقلبت إسرائيل على الاتفاق بالفعل.

وأضاف أن الولايات المتحدة نفسها تركت في الاتفاق "لغمًا" يسمح لإسرائيل بالتهرب منه، لأن وقف إطلاق النار الدائم كان سيؤدي إلى سقوط نتنياهو سياسيًا، وهو ما لا تريده واشنطن في الوقت الحالي.

وأشار الخطيب إلى أن إسرائيل تحاول فرض استراتيجية جديدة في التفاوض، حيث تسعى إلى تمديد الاتفاق لفترة محدودة عبر صفقات رهائن جديدة، وهو ما ترفضه حركة حماس، التي تدرك أن تل أبيب تسعى لسحب أوراق الضغط منها تدريجيًا، وعند نفادها ستعود إسرائيل إلى الحرب واحتلال غزة.