الأرصاد: اليوم بداية فصل الربيع.. ويشهد تقلبات جوية سريعة بين البرودة والحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يبدأ على جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأضافت الهيئة أن فصل الربيع فصل انتقالي بين برودة فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم فصل الربيع بتقلباته الحادة والسريعة، كما أن مناخه يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

وتشير التوقعات إلى أن فصل الربيع هذا العام يشهد ارتفاعا طفيفا في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1-2) درجة.

وأوضحت أنه عادة ما نشهد فى فصل الربيع تقلبات حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف برياح الخماسين، والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطريق يصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حرارى وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق من شمال البلاد.

وتابعت الهيئة أنه نشهد أيضًا منخفض السودان الموسمي ويؤثر على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدى إلى سقوط أمطار قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.