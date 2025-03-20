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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دون خسائر في الأرواح.. تحطم ثلاث سيارات بانهيار جزئي لعقار قديم بالمنصورة.. صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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انهارت أجزاء من عقار قديم أمام ميدان الأديب بشارع الترعة بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية اليوم الخميس، ما تسبب في تحطم ثلاث سيارات دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.


وعلى الفور، انتقل أحمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، يرافقه الأجهزة المختصة وقوات الشرطة والحماية المدنية، إلى موقع الحادث وذلك في استجابة فورية لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة التعامل العاجل مع الأزمات والكوارث.


وأسفرت المعاينة عن سقوط بروز قديم من واجهة العقار بالدور الأرضي، والذي كان يحمل لافتة إعلانية خاصة بمحلات تجارية.


وأسفر الحادث عن تلفيات في ثلاث سيارات كانت متوقفة بمحيط العقار، فيما لم تُسجل أي خسائر في الأرواح.
ووجه رئيس حي غرب المنصورة بسرعة رفع الأنقاض وإعادة فتح الشارع أمام المارة لتسيير الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين.


كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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