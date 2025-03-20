قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي مكثف يستهدف مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

في سياق متصل، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم، بمقتل 71 فلسطينيًا جراء غارات جوية إسرائيلية متواصلة على شمال وجنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.

من بين الضحايا، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عائلة أبو نصر في بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أظهرت مقاطع فيديو انتشال جثث عدد من الفلسطينيين نتيجة القصف.

وفي نفس السياق، أفادت المصادر الطبية بمقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة العديد جراء القصف الإسرائيلي على منزل كان يُستخدم كبيت عزاء لإحدى العائلات غرب مدينة بيت لاهيا، فيما أكد الدفاع المدني أن جميع القتلى هم من نفس العائلة.

أما في جنوب القطاع، فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات نارية على مدينة رفح، كما أظهرت مقاطع فيديو استهدافًا أرضًا زراعية في منطقة العقاد برفح بصاروخ استطلاع.

وفي وقت لاحق، أسفرت الغارات على عدد من المنازل شرق مدينة خان يونس عن مقتل 20 شخصًا، إضافة إلى إصابة العشرات وفقدان آخرين.