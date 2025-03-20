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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بريطانيا تدعو لإجراء تحقيق في قصف الاحتلال مقرًا أمميًا بغزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي
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دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إلى إجراء تحقيق في قصف الاحتلال مقرًا للأمم المتحدة في قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل موظف أجنبي وإصابة 5 آخرين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية اليوم الخميس.

وأعرب لامي عبر حسابه على "إكس" (تويتر سابقا)، يوم أمس الأربعاء، عن بالغ صدمته إثر استهداف مقر للأمم المتحدة في القطاع.

وأكد على ضرورة التحقيق في الحادثة بكل شفافية، ومحاسبة المسؤولين، وحماية الأمم المتحدة وموظفي الجمعيات الإنسانية.

يذكر أن رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، أعلن يوم أمس الأربعاء، مقتل موظف أممي وإصابة 5 آخرين بغارة جوية على غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته دون توقف.

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