ندوة توعوية حول أحكام حقوق المرأة والطفل بالجامعة الروسية بالقاهرة

نظمت مديرية عمل القاهرة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة وبالاشتراك مع مكتب تفتيش بدر ندوة تثقيفية حول أحكام حقوق الطفل والمرأة بالقانون، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وتكريما لدورها الريادي في جميع المجالات، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية بحضور الأستاذ الدكتور شريف فخري محمد عبد النبي رئيس الجامعة.

وأوضح السيد الشرقاوي مدير المديرية، أن الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ومخاطر عمل الأطفال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويدفع عجلة الاقتصاد القومي.

وتناولت الندوة التعريف بنصوص قانون العمل، حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، نصوص ومواد قانون الطفل، القرار 215 لسنة 2021، التعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال، المهن المحظور العمل بها والتي تعرض حياة الأطفال للخطر، وعمل المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، صفاء ربيع مدير إدارة شئون المرأة الطفل بالمديرية، ريم جاب مدير مكتب بدر وأسماء عاطف مفتش بالمكتب.

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