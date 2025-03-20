معهد فلسطين للأمن القومي: نتنياهو غير مكترث بالرهائن المتبقين ويعتبرهم ضحايا حرب

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إنّ الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هو أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يريد أن تصبح غزة تمثل أي تهديد وجودي لإسرائيل بمفهوم الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف الشروف، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لذلك، فإن عملية التفاوض شهدت تغييرات، ولا يمكن العودة إلى ما كان عليه الوضع من قبل، فالعملية الإسرائيلية الأخيرة ظهر بها مؤشرات بأن الاحتلال سينفذ تدخلا بريا محدودا في مناطق محددة، وسيعمل الاحتلال من جديد على تدمير ما لم يتم تدميره من قبل».

وتابع مدير معهد فلسطين للأمن القومي: «المؤشرات العسكرية ومؤشرات الجيش الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلي تدل على أن هناك احتلال مرة أخرى لقطاع غزة، وتدمير ما تبقى منه، وبخاصة دير البلح ومنطقة رفح الفلسطينية، فقد كانت لعملية الحرب الفجائية مبررات واهية وكاذبة، ونتنياهو غير مكترث بالرهائن، ومعظم الرهائن الذين بقوا الآن عسكريون، وبالنسبة له، فإنه لا يسمح للمجتمع المدني الإسرائيلي التدخل في شئون الجيش، ويعتبرهم ضحايا حرب وجودية».