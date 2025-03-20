اليوم.. الأهلي يواجه إنبي في بداية مشواره بكأس عاصمة مصر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا” اليوم الخميس، بمواجهة نظيره إنبي على ستاد السلام في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة بحثا عن تحقيق انطلاقة قوية في البطولة على حساب إنبي، خاصة أن الفريق لم يشارك في آخر نسختين من البطولة.

قائمة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة



ويخوض الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر في غياب الدوليين والعناصر الأساسية حيث يعتمد على عدد كبير كم عناصر الشباب وتحت قيادة فنية للمدرب العام سامي قمصان في غياب مارسيل كولر الذي حصل على إجازة.

وجاءت قائمة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة كالتالي:

حمزة علاء مصطفى مخلوف محمد مجدي جريشة وخالد عبد الفتاح عمر كمال ومحمد إسلام وأكرم توفيق وعمرو السولية ويحيى عطية الله وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وسمير محمد وحسام عادل ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.

في المقابل يسعي فريق إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة في ظل تراجع نتائجه في بطولة الدوري بجانب توديعه لكأس مصر على يد بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضي، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.