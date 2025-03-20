هدم أكثر من 10 منازل على رؤوس قاطنيها ليلة أمس بقطاع غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن أكثر من 10 منازل هدمت على رؤوس قاطنيها ليلة أمس بسبب العدوان على قطاع غزة.

أسفرت المجازر التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات، نتيجة سلسلة غارات جوية شنتها خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن طيران الاحتلال استهدف منزلًا كان يحتضن بيت عزاء في منطقة السلاطين، ما أسفر عن استشهاد 14 شخصًا على الأقل، جميعهم من عائلة واحدة، بالإضافة إلى إصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا. كما أشار إلى أن عددًا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض، مما يرفع من احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا.

كما استهدفت الغارات مناطق في خان يونس ورفح جنوب القطاع، ومخيم البريج في الوسط، إضافة إلى حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. في خان يونس، استشهد أربعة أشخاص، بينهم امرأتان، نتيجة قصف خيمة للنازحين في شارع عابدين.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قطاع غزة والضفة الغربية يواجهان كارثة صحية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وإغلاق المعابر، وتشديد الحصار، مما أدى إلى انهيار شبه كامل في النظام الصحي في غزة، في وقت تواجه فيه المستشفيات والمراكز الطبية في الضفة الغربية ضغوطًا هائلة نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المدن والمخيمات الفلسطينية.

وتأتي هذه الغارات بعد يوم دامٍ شهدته غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أكثر من 420 شخصًا يوم الثلاثاء الماضي، في غارات إسرائيلية مفاجئة أنهت الهدنة التي استمرت لعدة أسابيع منذ سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.