طقس معتدل الحرارة نهارًا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة بأول أيام الربيع

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، أول أيام فصل الربيع؛ حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الخميس، نشاط رياح على كافة الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجة، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13 درجة.