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الخميس 20 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جريمة في الطريق العام.. الأمن يبحث عن المتهمين بقتل شاب في أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة مقتل شاب طعنًا وسط الشارع على يد شخصين وهروبهما من مسرح الجريمة بمدينة 6 أكتوبر، لبيان دوافع الجريمة وضبط المتهمين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بمقتل شاب شاب بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالطريق العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعن ورصدت الكاميرات قيام شخصين بطعنه قبل هروبهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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