باحث سياسي: حكومة نتنياهو تهيئ لتهجير الفلسطينيين عبر خلق بيئة طاردة بالضفة وغزة

قال زيد الأيوبي كاتب وباحث سياسي، إنّ حكومة بنيامين نتنياهو تهيئ لتهجير الفلسطينيين عبر خلق بيئة طاردة في الضفة وغزة، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يعاني من أزمات داخلية متعددة وفي اتجاهات مختلفة.

وأضاف الأيوبي، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يعاني من أزمة مع القضاء الإسرائيلي والشاباك وأزمة مع الحريديم حول قانون تجنيد الحريديم، بالإضافة إلى أنه يريد تمرير مشروع الميزانية الجديدة، وبالتالي، فإنه يحتاج إلى التفاف اليمين الإسرائيلي حوله، وتحديدا سموتريتش وبن غفير، لذلك، فإنه يصعد الحرب ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.

وتابع الكاتب والباحث السياسي، أنّ هذا التصعيد لا يتوقف عند حل نتنياهو لأزماته الداخلية، وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك، وهو خلق بيئة طاردة للسكان الفلسطينيين في الضفة وغزة تمهيدا للتهجير الذي رفضه الفلسطينيون والعرب والمجتمع الدولي، ومن ثم، فإن نتنياهو يعمل على تدمير الضفة الغربية مثلما دمر غزة، وبالتالي، إجبار الفلسطينيين على الترحيل طوعا.