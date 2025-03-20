غارات إسرائيلية مكثفة على غزة توقع عشرات الضحايا

استشهد 44 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي المكثفة على جنوب وشمال قطاع غزة فجر الخميس، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

وفي خان يونس، أسفر القصف عن استشهاد 20 مدنيًا وتدمير ستة منازل، بينما قُتل 24 آخرون في قصف استهدف بيت عزاء بمنطقة السلاطين في بيت لاهيا.

ومع استمرار الهجمات، اضطر العديد من العائلات إلى النزوح مجددًا بحثًا عن الأمان.

سياسيًا، أكدت حماس أنها لا تزال متمسكة بالاتفاقات القائمة، مطالبةً بوقف العدوان فورًا، بينما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن المفاوضات بشأن الرهائن لن تتم إلا "تحت النار"، مما يعكس تصعيدًا إضافيًا في الصراع.