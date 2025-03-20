علوم القناة تنظم المؤتمر السنوي الثامن للبحوث الطلابية 9 أبريل

تنظم كلية العلوم بجامعة قناة السويس مؤتمرها السنوي الثامن للبحوث الطلابية لعام 2025 خلال أبريل المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر.

يتولى الدكتور الشاذلي محمد عباس، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الإشراف التنفيذي على المؤتمر بصفته نائبًا لرئيسه، فيما تتولى الدكتور ياسمين محمد حسن، مدير وحدة الدعم الطلابي بالكلية، الإشراف بوصفها مقرر المؤتمر.

هذا وتدعو وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بكلية العلوم بجامعة قناة السويس جميع الطلاب والخريجين لحضور هذا الحدث العلمي المتميز، الذي يقام تحت عنوان "تطور العلوم في عصر التحول الرقمي".

يشارك في المؤتمر 60 بحثًا ومشروعًا علميًا، تتنوع بين العروض الشفوية والبوسترات، وتغطي مجالات علمية مختلفة، من بينها الدراسات الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والبيولوجية والبيئية، إلى جانب المنتجات الطبيعية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب والبرمجة.

يشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من المتحدثين المتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم معرض فني للأعمال الطلابية على هامش الفعاليات.

ويقام الحدث يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في مدرج 1 بمبنى المكتبة بكلية العلوم في الإسماعيلية، حيث يكون الحضور مجانيًا ومتاحًا لجميع الطلاب والخريجين.

وتكريمًا للتميز العلمي، سيتم منح "جائزة المرحوم الدكتور محمد بدير" لأفضل بوستر وأفضل عرض شفوي، مع الإعلان عن الفائزين خلال حفل الختام.

كما سيتم تصعيد الفائزين الأوائل للمشاركة في مؤتمر الجامعة المقرر انعقاده في مايو 2025، مما يتيح لهم فرصة أوسع لعرض أبحاثهم ومشاريعهم العلمية أمام مجتمع أكاديمي أوسع.

هذا وتؤكد كلية العلوم بجامعة قناة السويس حرصها على دعم البحث العلمي وتشجيع طلابها على الإبداع والابتكار، وتدعو الجميع للمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المميز الذي يمثل منصة فريدة للتميز الأكاديمي وتبادل المعرفة في مختلف المجالات العلمية.