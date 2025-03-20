ما هي فروع وأنواع مزاولة نشاط التأمين؟.. القانون يجيب

تسرى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بحسب المادة الأولى منه على الشركات القائمة وقت العمل به والتي تزاول أى من الأنشطة الآتية:

1- التأمين بكافة أنواعها.

2- الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.

3- خبرة المعاينة وتقدير الأضرار.

4- خبرة التأمين الاستشارية.

5- إدارة برامج الرعاية الصحية "إدارة برامج التأمين الطبي TPA".

ويقصد به النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وحدد قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، في المادة (2)، فروع وأنواع مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية كالآتي:

أولًا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية:

1- تأمينات الحياة.

2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.

3 - تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل.

4 - تأمين دفعات التقاعد.

5 - عمليات تكوين الأموال.

ثانيًا: تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في الفروع الآتية:

1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.

2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

5- التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.

6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.

8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.

9- تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.

10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.

11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.

12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل.

14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.

ثالثًا: التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة.

رابعًا: التأمين متناهي الصغر:

وللهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .