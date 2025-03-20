خبير سياسي: تهديدات ترامب للحوثيين وإيران تصعيد إعلامي أكثر منه واقعًا

قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضاء على الحوثيين تأتي في إطار التصعيد الإعلامي أكثر من كونها خطوة فعلية قابلة للتنفيذ.

وأوضح العالم، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الكامل على الحوثيين سيتطلب تدخلًا عسكريًا مباشرًا من الولايات المتحدة على الأرض، وهو أمر غير مرجح نظرًا لتعقيدات الجغرافيا اليمنية، مرجحًا أن تقتصر استراتيجية ترامب، على الضربات الجوية المكثفة، وهو نهج قد يُضعف القدرات الصاروخية للحوثيين لكنه لن يقضي عليهم تمامًا، على غرار ما فعلته إسرائيل مع حزب الله في السابق.

وفيما يخص إيران، أشار العالم إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تداولت تقارير تفيد بأن ترامب قد يمنح طهران مهلة شهرين فيما يتعلق ببرنامجها النووي ودعمها للحوثيين، مهددًا بتدخل عسكري إذا لم تلتزم، كما نقل عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن واشنطن لديها القدرة على منع إيران من تطوير برنامجها النووي إذا قرر ترامب ذلك.