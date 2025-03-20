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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمطلع كوبري قليوب

حادث الطريق الزراعي
حادث الطريق الزراعي
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شهد الطريق الزراعي "القاهرة ـ الإسكندرية"، انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمطلع كوبري قليوب في اتجاه الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

وانتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وجارٍ رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات بعد أن تسبب الحادث في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بلاغا بالحادث، وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وتبين أن الحادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة بمطلع كوبري قليوب في اتجاه الإسكندرية.

وجرى الدفع بعدد من المعدات لرفع آثار الحادث انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، جارٍ رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات بعد أن تسبب الحادث في تكدس مروري وسط انتشار رجال المرور لتجنيب آثار التصادم نهر الطريق وسحب الكثافات.

حادث الطريق الزراعي

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انقلاب سيارة نقل حادث انقلاب سيارة مدير أمن القليوبية كوبري قليوب