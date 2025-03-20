3 قرارات جديدة لرئيس الحكومة.. تعرف عليهم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقـم 500 لسنـة 2025، ويعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الميثاق الوطنى الابتدائية بالرقم التعريفى (1309223)، الكائن بالعقار رقم (24) شارع وادى النيل - قسم حسن صالح - مدينة الزقازيق - محافظة الشرقية بمساحة مقدارها 524٫10م2 بعد الارتداد .

كما أصدر قرارًا رقـم 5 لسنـة 2025 بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفت أكويتى.

أصدر مدبولي أيضًا قـرارًا رقـم 501 لسنـة 2025 وهو يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بندف الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفى (1311055) الكائن ضمن القطعة رقم (745) من (386) أصلية بحوض الطرفة نمرة (2) بناحية بندف - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية ، بمساحة مقدارها 653٫46م2 بعد الارتداد .

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية عدد اليوم الخميس.