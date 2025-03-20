سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مارس 2025 حالة من الاستقرار، في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بسياسات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقرر الإعلان عنها يوم 2 أبريل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4،909 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4،295 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3،681 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34،792 جنيها.

سعر الأونصة عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3039 دولارا.



وفي وقت سابق كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قد ذكر في شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، الشهر الماضي، بأن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة​.

وسجلت أسعار الذهب ذروة قياسية متجاوزة مستوى 3000 دولار يوم الثلاثاء للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أججتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.