مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:

1- مديرية العمل بأسيوط.

ملتقى للسلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية عمل أسيوط ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت رعاية الوزير محمد جبران وزير العمل، وبحضور ورعاية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وذلك بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وبحضور علي سيد مدير المديرية والمهندس بهاء أبو النجا نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتحدث محافظ أسيوط عن اهتمام القيادة السياسية بملف السلامة والصحة المهنية وضرورة التزام المنشآت بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على أرواح العاملين وحمايتهم من جميع المخاطر المحتملة، وكذلك حماية المنشآت من المخاطر المحتملة في بيئة العمل، موجهاً الشكر لمديرية العمل على الجهود المبذولة في ملف السلامة من مبادرات متنوعة وندوات ومشاركتهم الفعالة في اللجان المتنوعة.

من جانبه وجه علي سيد مدير المديرية الشكر للوزير محمد جبران وزير العمل على الدعم اللامحدود الذي يقدمه إلى المديرية، كما توجه بالشكر والتقدير لمحافظ أسيوط لرعايته وحضوره الكريم لفعاليات المديرية مما مكن من العمل في جميع المناحي.

وخلال الملتقى تم تنفيذ خطة الطوارئ في حالتي تسريب غاز الكلور ودخول الأماكن المغلقة من قبل فريق عمل الشركة، كما تفقد الحضور معرض مهمات السلامة والصحة المهنية بالشركة، وفي نهاية الملتقى تم تقديم الشكر للحضور وسط أجواء من تبادل الخبرات الميدانية والتشريعية لصالح العمال والعمل، حضر الفعالية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة ومسئولي السلامة بالمديرية وشركة مياه الشرب.



2- مديرية العمل بسوهاج

تسليم 55 جائزة لأوائل خريجي الدورات التدريبية

قامت مديرية العمل بمحافظة سوهاج بتسليم 55 جائزة لأوائل خريجي عدد 21 دورة تدريبية على 7 مهن مختلفة، إلى جانب متابعة تنفيذ 4 دورات تدريبية مجانية على مهن (صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف، برمجة الويب بمركز تدريب مهني سوهاج، دورة نظم معلومات جغرافية وخرائط بمركز التدريب المهني بالكوثر، ودورة للخياطة والتفصيل بالوحدة المتنقلة بقرية الحرازات الشرقية بمركز المنشأة).

وأوضح الدكتور حازم علي حسن مدير المديرية، أن الدورات تهدف إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، حيث يتم تنفيذ تلك الدورات في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي أطلقتها الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين في المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

يذكر أن عدد خريجي الدورات التدريبية التي يتم تسليم الجوائز عنها بلغ 303 خريج تم تدريبهم على 7 مهن مختلفة، وإن الجوائز التي تم تسليمها للشباب من الجنسين عبارة عن (14 ماكينة خياطة وتفصيل، و12 حقيبة لصيانة التليفون المحمول، و12 حقيبة على مهنة المساحة، و8 حقائب على دورة المشغولات اليدوية، و4 حقائب على مهنة إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، و3 حقائب على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية و2 حقيبة على مهنة إصلاح وصيانة الحاسب الآلي بإجمالي 55 جائزة).

3- مديرية العمل بالدقهلية

ندوة توعوية.. ومتابعة لحادث غرق مطعم عائم

نظم مكتب عمل شربين بالتنسيق مع جميع تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد ومقرها شربين، ندوة عن تنظيم الأسرة ومكافحة التدخين والإدمان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بضرورة نشر الثقافة العمالية وتوعية العاملين بالقطاع الخاص بحقوقهم التي تضمنها قانون العمل.

ألقت الندوة الدكتورة ريهام إبراهيم الشواف مدير مكتب عمل شربين، التي تحدثت عن أهمية تنظيم الأسرة ومكافحة التدخين والإدمان كما تمت مناقشة بعض من القوانين الخاصة بالعمال والتي ينظمها قانون العمل وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتمت الإجابة على أسئلة العاملين واستفساراتهم، وفي نهاية الندوة قدم الحاضرون الشكر لوزارة العمل على تلك الندوات الهامة والتي تساهم في التوعية بحقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال.

في سياق آخر قام وكيل المديرية بمعاينة حادث غرق أحد المطاعم العائمة بنهر النيل، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بضرورة المتابعة الميدانية للمنشآت ورصد الحوادث الجسيمة ومعاينتها للوقوف على أسباب الحوادث ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرارها، حيث تابعت المديرية سلامة العاملين وتبين عدم وجود إصابات وتم إخلاء المطعم بشكل كامل وإيقاف العمل به لحين انتهاء الجهات المعنية من المعاينة والتحقيقات وإعادتها إلى طبيعتها بشكل آمن ومستقر، وقد تم إعداد التقارير اللازمة لعرضها على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لتحليل الحادث ومتابعة نتائج التحقيقات.

رافق وكيل المديرية خلال المعاينة إسماعيل شلبي مدير بحوث العمالة وفؤاد كمال مدير المراجعة الداخلية، كما اشتركت المهندسة ولاء معوض موجهة السلامة والصحة المهنية بالمديرية في اللجنة المكبرة التي شكلتها محافظة الدقهلية لمعاينة الحادث والمرور على جميع المطاعم العائمة ومراجعة اشتراطاتها.



4- مديرية العمل ببورسعيد

افتتاح معرض المنتجات لخريجات مركز التدريب المهني.. وتسليم شهادات الاجتياز

افتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد معرض منتجات الخريجات وتقييم ريادة الأعمال للعام التدريبي 2024- 2025، والذي احتوى على العديد من المنتجات النهائية لورش التفصيل والخياطة، كما تم عرض 100 قطعة من منتجات المشغولات اليدوية وأشغال المكرمية والكروشيه، وأثنى مدير المديرية على جودة المعروضات وتنوعها وكفاءة التنفيذ، كما أشاد بمستوى التدريب ومتابعة الخريجات أثناء تنفيذ المنتجات للوصول لهذا الأداء المتميز، مشيراً إلى أهمية التخطيط للمستقبل والبدء في خطوات عملية للتأهيل لسوق العمل من خلال التدريب المهني واكتساب مهارات المنافسة والإبداع والتسويق الإلكتروني، وأثناء الفعاليات تم تسليم 30 إفادة باجتياز الدورات التدريبية المجانية للخريجين والخريجات، وذلك وفقا لخطة الوزارة للعام التدريبي 2024-2025،على ثلاث مهن وهي (التفصيل والخياطة، مهارات الحاسب الآلي وصيانة المحمول)، كما تم تكريم بعض الزملاء المشاركين في إعداد وتجهيز قاعة التدريب النظري، ومعرض المنتجات، وهم مرفت إبراهيم، آية محمد ومحمد حماد. نظم المعرض أعضاء فريق مركز التدريب المهني بمديرية العمل ببورسعيد تحت إشراف منار العوضي مدير المركز ونهى رمضان باحث المدربات.



5- مديرية العمل بالجيزة

ندوة للتوعية بأهداف السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الهرم، وذلك بفندق مينا هاوس تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح محمد رمضان مدير المديرية، أن الندوة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وتكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

ألقى الندوة الدكتورة سارة طلعت مفتش مكتب الهرم والتي تناولت دور مسؤولي السلامة في حماية المنشأة من مخاطر بيئة العمل، قواعد الحفاظ على الحياة، أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها واشتراطاتها الواجب توافرها في أماكن العمل لحماية الأفراد والمنشآت من المخاطر المختلفة الموجودة في بيئة العمل، وأهمية الالتزام بأهداف ومبادئ السلامة والصحة المهنية.



6- مديرية العمل بقنا

ندوة عمالية للتوعية بقانون العمل

نظم مكتب تفتيش عمل قنا ندوة عمالية بمستشفى رويال، تناولت أهم مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومنها الحد الأدنى للأجور، الإجازات ولائحة تشغيل النساء، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الفعاليات التي تعمل على تعزيز الوعي بالقوانين العمالية.

وقال أحمد جابر عبد الباسط، مدير المديرية، أن الندوة تناولت أيضاً تدريب الأطفال وكيفية تحرير عقود تدرج للصبية في بعض الأعمال المسموح بها وفقًا للقانون، كما تناولت القرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن الأعمال المحظور فيها عمل الأطفال، إلى جانب أهم بنوده وأهدافه في حماية حقوق الطفل في بيئة العمل، وفي نهاية الندوة تمت الإجابة على تساؤلات الحاضرين.

جاء ذلك بمشاركة مديرة إدارة الطفل بالمديرية، شنودة خير مدير مكتب تفتيش عمل قنا، عباس سماسيري مفتش عمل، إيرين بخيت مفتشة عمل قنا.



7- مديرية العمل بالإسكندرية

بدء التسجيل أون لاين وبالمجان على دورات مهنية ولغوية بالتعاون مع معهد الساليزيان

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية عن فتح باب القبول للحصول على ثلاث دورات مجانية بالتعاون مع معهد الساليزيان دون بوسكو الإيطالي فرع الإسكندرية، وذلك على 12 مهنة يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، إلى جانب التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية أوالإيطالية ومهارات الحياة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل، أن مدة برنامج التدريب على المهن سيتم تنفيذه ما بين شهرين إلى شهرين ونصف، ودورات اللغة سيتم تنفيذها في شهر ونصف، فضلاً عن دورة مهارات الحياة والتي تستغرق أسبوعين لتنفيذها، موضحاً شروط المنحة وهي (أن يكون المتدرب مصري الجنسية، لا يتجاوز السن عن 40 عام، أن يكون حاصل على مؤهل متوسط كحد أدنى، أن يكون متفرغا تفرغا كاملاً للدورات الثلاث، أن يجتاز المقابلات الشخصية واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، الالتزام بمواعيد الدورة وعدم التغيب أكثر من 3 أيام خلال مدة الدورة، الالتزام بالسلوك الحسن وعدم ارتكاب أعمال أو التفوه بألفاظ مخلة بالنظام العام).وأضاف وكيل المديرية أن من مميزات المنحة هي (الحصول علي دورة فنية من اختيارك، إلى جانب الحصول على دورة لغوية من اختيار المتدرب في اللغة الإنجليزية أو الإيطالية"، فضلاً عن الحصول على دورة مهارات الحياة ومهارات التوظيف من أجل إنشاء سيرة ذاتية محترفة وتعلم إجراء مقابلات العمل) ويمكن الإطلاع على باقي التفاصيل والتسجيل للحصول على المنحة من خلال الرابط التالي : https://forms.gle/zAT7RXSnLVXyQhjF7



8- مديرية العمل بشمال سيناء

ندوة توعوية للعاملين بمحطة تحلية مياه العريش

عقدت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية بشركة أوراسكوم للإنشاءات بمقر محطة تحلية مياه العريش بشمال سيناء، وذلك بحضور 20 من المهندسين والفنيين والإداريين بالشركة، حيث تناولت الندوة موضعي تشريعات السلامة والصحة المهنية وأنواع المخاطر في بيئة العمل وتصاريح العمل.

وأوضح محمد زكي مدير المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العمال وأصحاب الأعمال بمواقع العمل .



9- مديرية العممل الشرقية

دورة تدريبية لتعليم التفصيل والحياكة بالعربة المتنقلة بمدينة العاشر

قام مدير المديرية بجولة تفقدية لمتابعة إجراء الاختبار العملي والنظري للدورة التدريبية لتعليم التفصيل والحياكة بالعربة المتنقلة بمدينة العاشر، والتي تستمر لمدة 150 ساعة تدريبية بالوحدة التدريبية المتنقلة بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان، حيث يتم تدريب 10 متدربات بقسم التفصيل والخياطة في الفترة الصباحية وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية مع توفير المستلزمات،والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً إلى جانب حصول المتدربة على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية.

جاء ذلك بحضور خالد الشيخ مدير الإدارة العامة لبحوث العمالة، ليلى نجم مدير مؤسسة نجم الخير بالعاشر وهبة شعبان مدير مكتب تشغيل العاشر.وفي سياق آخر أفتتح أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بمحافظة الشرقية وأحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، المرحلة الأولى لتدريب طلاب التعليم الفني، بالأقسام المختلفة بمركز التدريب المهني النحال بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المديريتين للاستفادة من أقسام التدريب المهني بمركزي تدريب النحال والصيادين التابعين لمديرية العمل، حيث تفقدا وكيلي وزارة العمل والتربية والتعليم أقسام (اللحام والتبريد والتكييف، الأجهزة المنزلية، السيارات، الكهرباء، التفصيل والحياكة، الحاسب الآلي واللغات)، وأجريا حواراً مفتوحاً مع الطلبة ورؤساء الأقسام من المديريات.



10- مديرية العمل بالقليوبية

ندوة تثقيفية بعنوان "سلامتك تهمنا" بمحطة المياه بشبين القناطر

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بمحطة المياه بشبين القناطر، بحضور محمد علي قمحاوي وعدد من العاملين بالشركة، وذلك في إطار مبادرة سلامتك تهمنا التي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشري والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وذلك من أجل توفير مناخ عمل آمن يساهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار .

وأضاف وكيل المديرية أن الندوة تضمنت الحديث عن (مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، تحليل وتقيم مخاطر بيئة العمل، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء وأهمية ارتداء مهمات الوقاية).

حاضر بالندوة الكيميائية أمال عامر مفتشة، والكيميائية حنان سلامة، المفتشين بمكتب السلامة بشبين القناطر.

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