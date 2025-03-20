سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 20 مارس 2025

استقر سعر الدولار في مصر، صباح اليوم الخميس 20 مارس 2025، وذلك بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي تحديد أسعار الفائدة على الدولار، حيث سجل داخل البنك المركزي المصري 50.57 للشراء و50.71 للبيع.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه داخل عدد من البنوك اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50،60 جنيه للشراء، 50،70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50،60 جنيه للشراء، 50،70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50،62 جنيه للشراء، 50،72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50،41 جنيه للشراء، 50،51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50،57 جنيه للشراء، 50،67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50،63 جنيه للشراء، 50،73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50،61 جنيه للشراء، 50،71 جنيه للبيع.