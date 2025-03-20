تعرف على هيكل قطاع التأمين وفقًا للقانون

حدد قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، هيكل قطاع التأمين في المادة الثالثة منه.

وبحسب المادة المذكورة فإنه يتكون من:

أولًا: المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وهى :

1. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.

2. شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.

3. شركات التأمين الطبي المتخصصة.

4. شركات التأمين متناهي الصغر.

5. مجمعات التأمين.

6. صناديق التأمين الحكومية.

7. صناديق التأمين الخاصة.

ثانيًا: المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وهى:

1. الخبراء الاكتواريون.

2. خبراء التأمين الاستشاريون.

3. خبراء تقييم الأخطار.

4. خبراء معاينة وتقدير الأضرار.

5. وسطاء التأمين.

6. وسطاء إعادة التأمين.

7. عند التداول.

8. شركات إدارة برامج التأمين الطبي.

ثالثًا: الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، وهى:

1. اتحاد شركات التأمين.

2. اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.

3. الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لحكم المادة (122) من هذا القانون.

4. مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.



ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا المتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.