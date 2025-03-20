السيسي يؤكد الحرص على استكمال تطوير أماكن آل البيت

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال التجديد بمسجد السيدة نفيسة مؤكدا على حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت بما تتضمنه من مساجد.

وزار الرئيس فجر اليوم الخميس، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بتفقد المسجد، حيث استمع إلى شرح من اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.