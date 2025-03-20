الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للسعادة

تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للسعادة في مثل هذا اليوم 20 مارس من كل عام، وتعرف المنظمة بهذا اليوم أن السعادة هدف إنساني أساسي، وسلمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الهدف ودعت إلى "اتباع نهج أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا تجاه النمو الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والسعادة والرفاه لجميع الشعوب".



وينبغي للحكومات والمنظمات الدولية أن تستثمر في الظروف التي تدعم السعادة بدعم حقوق الإنسان وبدمج الرفاه والأبعاد البيئية في أطر السياسات العامة، مثل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. إن فعالية الحكومات في دعم السلام والنظام الاجتماعي، وكذلك في مجالات الضرائب والمؤسسات القانونية وتقديم الخدمات العامة، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمتوسط الرضا عن الحياة.



تدعو الأمم المتحدة كل شخص من أي فئة عمرية، فضلا عن المدارس والشركات والحكومة للمشاركة في الاحتفال باليوم الدولي للسعادة.



وسيُدشَّن تقرير السعادة العالمي 2025 يوم الخميس 20 مارس بسلسلة من الفعاليات، التي تُبَث مباشرة من مختلف أنحاء العالم، احتفاءً باليوم العالمي للسعادة. وستتضمن نسخة هذا العام تصنيفاً للدول وفق متوسط مستويات رضا الحياة، يعقبه ستة فصول تتناول "الرعاية والمشاركة" من زوايا مختلفة.



يدشن التقرير في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.