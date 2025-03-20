اندلاع حريق بمسجد نور الإسلام بشبرا الخيمة

اندلع حريق داخل مسجد نور الإسلام بمحطة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، نتيجة ماس كهربائي في لوحة الكهرباء الخاصة بالمسجد، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المسجد.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد من الأهالي يفيد بحريق داخل مسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، نتيجة عن ماس كهربائي.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى لمكان اندلاع الحريق.

وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المسجد، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.