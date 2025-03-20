السيطرة على حريق هائل داخل جراج بالخصوص في القليوبية

شبّ حريق هائل داخل جراج خاص بالخصوص، بمحافظة القليوبية، أسفر عن احتراق 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكل دون خسائر في الأرواح، تحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز الخصوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل، وانبعاث أدخنة كثيفة تغطي سماء المدينة تبين أن الحريق بمنطقة حوض الحنة الخصوص (أرض أوقاف) على مساحة 1000 متر.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة القسم، ووحدة الحماية المدنية بالخصوص، وجرى تحريك سيارات الإطفاء، وجرى أيضًا إخطار نقطة إسعاف الخصوص، بالإضافة إلى مسئول شبكة الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجرى انتداب فريق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر التلفيات، كما جرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بفعل ماس كهربائي وأسفر عن احتراق 15 سيارة مختلفة الأنواع و3 تروسيكل، وتحرر محضر بالواقعة.

حريق الخصوص

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