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الخميس 20 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بلا راحة.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
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قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب نهاية مباراة، مساء أمس الأربعاء، بين المصري وزد إف سي بالجولة الثانية من كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

يأتي ذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة من البطولة ذاتها والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف  مساء الإثنين المقبل الموافق الرابع والعشرين من مارس الجاري.

وكانت قد انتهت مباراة المصري وزد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

التونسي أنيس بوجلبان المصري وزد المصري كأس عاصمة مصر