فلسطين.. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من شمالي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة من شمالي قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ صباح اليوم الخميس، إلى 37 شهيدا جراء غارات الاحتلال على 11 منزلًا جنوب وشمال قطاع غزة.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على أماكن متفرقة في قطاع غزة، حيث استهدف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، إن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل الطواقم لديها.

وأضافت، أن قطاع غزة على أعتاب مجاعة، داعين المجتمع الدولي للعمل على إنهاء معاناته.

وتابعت، أن هناك نحو 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.