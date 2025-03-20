«الشعب الجمهوري» يوزع 25 ألف كرتونة غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

تواصل أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا تنفيذ مبادرة "مع الناس" لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبدالمحسن حته، أمين الحزب بالمحافظة، وبإشراف محمد شوقي زهدي، أمين التنظيم بالمحافظة.

وشاركت أمانات الحزب المختلفة في تعبئة وتجهيز نحو 25 ألف كرتونة رمضانية، وتم توزيعها على الأسر المستحقة في قرى ومراكز المحافظة، حيث تم توزيع 11 ألف كرتونة بمركز أبوقرقاص تحت إشراف النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ابو قرقاص، وعبدالرحمن حامد حسانين أمين المركز، و10 آلاف كرتونة بمركز مغاغة بإشراف محمد حتة، وأسامة هنداوي أمين المركز، و2000 كرتونة ببندر المنيا بإشراف خالد محمد حسن الأمين المساعد الدكتور عماد إمام أمين بندر المنيا، بالإضافة إلى توزيع 2000 كرتونة على باقي مراكز المحافظة، وقد احتوت الكراتين على السلع الأساسية لتلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الفضيل.

من جانبه، أكد محمد عبدالمحسن حته، أمين الحزب بمحافظة المنيا، أن مبادرة "مع الناس" تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وهي توجيه من الأمانة المركزية للحزب، التي تعمل على تكرار مثل هذه الفعاليات وتوسيع نطاقها لتشمل قرى أخرى، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية والتكافل المجتمعي، وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

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