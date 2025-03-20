السلطات الأمريكية الاتحادية تبحث عن زعيم عصابة في لوس أنجلوس

قال ممثلو ادعاء اتحاديون، الأربعاء، إن السلطات الأمريكية تبحث عن زعيم إحدى عصابات الشوارع، المعروف باسم "بيغ يو".

ويشير المحققون إلى أن المطلوب يدير منظمة إجرامية "شبيهة بالمافيا" متورطة في جرائم قتل وتهريب بشر وابتزاز بينما كان يعمل كرجل أعمال في مجال الترفيه.

هذا وأفاد مكتب المدعى العام الأمريكي في بيان بأن يوجين هيلني جونيور المعروف باسم "بيغ يو" هو واحد من 18 عضوا في عصابة "رولينغ سيكستيز نيبورهود كريبس" المتهمين في بلاغ اتحادي بسلسلة من الجرائم الاتحادية التي تتضمن تهريب المخدرات والتآمر وجرائم متعلقة بأسلحة نارية.

وأوضح البيان أنه تم القبض على 10 أفراد من العصابة خلال الأسبوع الجاري بينما ما زال هينلي (58 عاما) وفردان آخران فارين من وجه العدالة.