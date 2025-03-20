شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مسجد السيدة نفيسة

الخميس 20/مارس/2025 - 04:28 ص

وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة؛ لأداء صلاة الفجر، كما يشهد افتتاح المسجد بعد انتهاء أعمال التطوير التي استمرت لعدة أشهر.

يأتي ذلك بحضور كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الاربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

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