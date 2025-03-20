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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح مسجد السيدة نفيسة

البوابة نيوز
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وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة؛ لأداء صلاة الفجر، كما يشهد افتتاح المسجد بعد انتهاء أعمال التطوير التي استمرت لعدة أشهر.

 

يأتي ذلك بحضور كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الاربعاء، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
افتتاح مسجد السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي أداء صلاة الفجر