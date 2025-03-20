روبيو: تاريخ القرن الـ 21 سيتمحور حول الولايات المتحدة والصين

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن تاريخ القرن الـ 21 سيتمحور حول العلاقات الأمريكية الصينية.

وقال روبيو في حديث لقناة "Salem News Channel"، يوم الأربعاء: "أعتقد أن تاريخ القرن الـ 21 سيتمحور حول ما سيحدث بين الولايات المتحدة والصين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى التعامل معها (مع الصين) وسيكون من اللامسؤولية ألا نقوم بذلك، ولكننا لا نريد أن نعيش في عالم نعتمد فيه على الصين".

ويأتي ذلك على خلفية حرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على الواردات الصينية من 10 إلى 20%، وردت الصين بزيادة الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية.