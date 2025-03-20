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الخميس 20 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن: اتفقنا مع زيلينسكي على مواصلة العمل على توسيع وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب اتفق مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي على مواصلة العمل على توسيع وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وجاء في بيان مشترك لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، تلته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، يوم الأربعاء، أن ترامب أطلع زيلينسكي خلال اتصال هاتفي بينهما على تفاصيل مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال البيان إن ترامب وزيلينسكي "اتفقا على وقف جزئي لإطلاق النار في ما يخص قطاع الطاقة"، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة ستجتمع في السعودية الفرق التقنية لبحث توسيع نظام وقف إطلاق النار ليشمل البحر الأسود، وذلك في لطريق إلى وقف كامل لإطلاق النار".

وأضاف البيان أن الجانبين "اتفقا على أن ذلك قد يكون الخطوة الأولى نحو إنهاء الحرب بالكامل وضمان الأمن"، وأن زيلينسكي أعرب عن امتنانه لترامب و"أكد استعداده للموافقة على الوقف الكامل لإطلاق النار".

واتفق ترامب وزيلينسكي كذلك على أن "جميع الأطراف يجب أن تواصل الجهود من أجل ضمان وقف إطلاق النار"، وكلفا فريقيهما بمواصلة العمل على الجوانب التقنية الخاصة بتطبيق وتوسيع الوقف الجزئي لإطلاق النار "بأسرع ما يمكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أنه أجرى مكالمة "جيدة جدا" مع زيلينسكي، وذلك بعد يوم من اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، الذي أيد المقترح لوقف استهداف مواقع الطاقة لمدة 30 يوما.

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