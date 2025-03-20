فلسطين.. 22 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك نحو 22 شهيدا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس.

كما شن جيش الاحتلال قصفا عنيفا على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا على 6 منازل في خان يونس جنوبي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد 11 فلسطينيا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا شمالي قطاع غزة، ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة مستخدما جميع أنواع الآليات الحربية، البرية والبحرية والجوية، ليرتفع كل يوم أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين تحت ركام المنازل المنهارة.