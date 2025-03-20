قريبًا على مسرح السامر.. انطلاق العرض المسرحي «صديق العُمر»

تستعد فرقة الجيزة القومية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لإطلاق العرض المسرحي الجديد "صديق العمر" كتابة وإخراج محمد فاضل القباني، والمأخوذ عن مسرحية "الرجل الأحزن" للكاتب بيرج زيتونتسيان، والمعالجة السينمائية لفيلم "الخلاص من شاوشانك" المستوحى من رواية "ريتا هيوارث" للكاتب الشهير ستيفن كنج.

وتشهد الفرقة حاليًا بروفات مكثفة استعدادا لبدء تقديم العرض خلال الأيام القليلة المقبلة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، خلال الفترة من 25 إلى 29 رمضان، على أن يفتح الستار في التاسعة مساء، مع العلم أن دخول الجمهور مجانًا، وبأسبقية الحضور.

وأكد المخرج محمد فاضل القباني، أن العمل يقدم رؤية درامية تحمل أبعادًا فلسفية واجتماعية، تسلط الضوء على صراع الإنسان مع القيود المفروضة عليه، سواء كانت مادية أو فكرية. وتدور أحداث المسرحية حول السجين العبقري استراود، الذي يواجه اضطهاد مصلحة سجون ولاية الكادراس، بينما يسعى لتحقيق أحلامه رغم العقبات التي تعترض طريقه.

العرض بطولة نخبة من فناني فرقة الجيزة القومية، ديكور وملابس: علي السماني، تأليف موسيقي: محمد خالد، إضاءة: أحمد أمين، استعراضات: مها نصر، مستشار إعلامي: محمد عبد الرحمن زغلول، تدقيق لغوي: د. محمد البدر، وأحمد سعيد، تنفيذ موسيقي: محمد رمضان، فوتوغرافيا: هدير السيد، وإبراهيم عرابي، فيديو: خلود فارس، وجرجس صبحي، ومريم سليمان، مكياج: ريهام شبانة، مساعدو الإخراج: مي الرزاقي، وأمنية طارق، ومحمد ياسر، مخرج منفذ: أحمد لطفي.

المسرحية من إنتاج وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإدارة المركزية للشؤون الفنية، الإدارة العامة للمسرح، إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فرع ثقافة الجيزة، فرقة الجيزة القومية.