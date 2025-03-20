قصف إسرائيلي عنيف على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال شن قصفا عنيفا على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

كما شن الجيش الإسرائيلي قصفا على 6 منازل في خان يونس جنوبي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، إن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل الطواقم لديها.

وأضافت، أن قطاع غزة على أعتاب مجاعة، داعين المجتمع الدولي للعمل على إنهاء معاناته.

وتابعت، أن هناك نحو 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.